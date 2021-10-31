Королева Хэллоуина Хайди Клум сняла короткометражный фильм ужасов

Хайди Клум в роли зомби / Кадр из видео

Супермодель Хайди Клум, которую называют королевой Хэллоуина из-за ее неподражаемых нарядов в этот праздник, на этот раз решила удивлять поклонников в виртуальном пространстве, опубликовав на своей странице в Instagram короткометражный фильм ужасов с собой в главной роли.

Картина повествует о том, как женщина восстала из мертвых и вернулась к своей семье, но оказалось, что жизнь зомби полна неприятных сюрпризов. Кстати, Клум играет камео (саму себя), о чем свидетельствует надпись на могильном камне в картине.

"Обычно я устраиваю свою ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина в воскресенье вечером, но в этом году все выглядит немного по-другому, - написала модель. - Поэтому вместо этого мы с семьей хотим первыми пожелать вам безопасных и жутких выходных на Хэллоуин".

Ранее модель перевоплощалась в Фиону из мультфильма "Шрек", в Джессику Рэббит из ленты "Кто подставил кролика Роджера?" и в других известных персонажей.

Как писал сайт kp.ru, одним из самых невероятных нарядов стал костюм зомби со множеством металлических деталей, имитацией крови и внутренних органов человека. На перевоплощение потратили 16 часов. Причем, за процессом мог наблюдать любой желающий через витрину магазина в центре Нью-Йорка.

А в 2011 году модель появилась на вечеринке в виде трупа с ободранной кожей. Само появление Хайди было весьма эффектным: ее вкатили на каталке два "доктора" в заляпанных "кровью" халатах.