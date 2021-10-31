Мурашко посетил Владимирскую область и пообещал региону помощь в борьбе с коронавирусом

Михаил Мурашко посетил несколько медучреждений во Владимирской области / Фото: пресс-служба Минздрава России

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетил несколько медучреждений во Владимирской области, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Мероприятие проводится по поручению президента России Владимира Путина. Напомним, российский лидер дал указание побывать в девяти регионах, где сложилась наиболее сложная обстановка с коронавирусом.

По результатам посещения и осмотра делегация Минздрава окажет Владимирской области методическую помощь в борьбе с COVID-19.

Мурашко отметил, что специалисты Минздрава уже посещали регион три недели назад, и уже есть положительный эффект по итогам того мероприятия, но необходимо продолжить работу по решению накопившихся проблем.

"Должен отметить, что сегодня уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь четко понимает маршрутизацию пациентов с ковидом, отточены алгоритмы действий, - уточнил министр. - Но есть ещё проблемы, которые требуют немедленного решения. Количество бригад скорой помощи во Владимире должно быть увеличено до 30".

Глава Минздрава обсудил с губернатором и представителями органов здравоохранения субъекта меры по увеличению темпов вакцинации, вопросы маршрутизации пациентов и строительство нового инфекционного госпиталя.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцин от коронавирусной инфекции в России достаточно во всех регионах. Такое заявление во вторник, 19 октября, сделал Михаил Мурашко, отметив, что проблем с записью на вакцинацию нет. Министр уточнил, что в России работает примерно 12 тысяч пунктов вакцинации.