Вдова Караченцева рассказала, что Светличная "уходила умирать"

Светлана Светличная Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Светлана Светличная, пропавшая на несколько дней, "уходила умирать", предположила в программе НТВ "Ты не поверишь!" вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина.

"Мне кажется, что она ушла умирать", - заявила Поргина, аргументировав это своими воспоминаниями о встрече с артисткой.

"Когда мы с ней разговаривали, она говорила: "Близко смерть и одиночество", - вспомнила Поргина.

Она связывает это с действиями семьи Светланы Светличной, которая переселила ее в новостройку. Она приравняла такие действия к "предательству и убийству".

Как ранее писал сайт kp.ru, о пропаже Светличной в полицию сообщил ее сын Алексей. Мужчина сообщил, что 81-летняя актриса не выходит на связь с 21 октября. По месту жительства женщины никто не открывал дверь, соседи также ничего не знали о местонахождении артистки.

Во вторник, 26 октября, сотрудники московского уголовного розыска узнали, где находится Светличная. Правоохранители нашли телезвезду на киностудии на улице Эйзенштейна.