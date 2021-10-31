Отравившихся в Хургарде российских туристов выписали из больницы

Туристов после выписки переселили в другие отели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских туристов, которым потребовалась медицинская помощь после отравления в одном из отелей египетского курорта Хургарда, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу туристических гидов города Башара Абу Талеба.

"Все российские туристы были выписаны из больницы после оказания им необходимой медицинской помощи и лечения и размещены в других отелях", - уточнил Талеб.

Он уточнил, что за несоблюдение санитарных норм отелю грозит ответственность вплоть до закрытия.

Как ранее писал сайт kp.ru, о массовом отравлении отдыхающих россиян, остановившихся в отеле AMC Royal, стало известно со слов жителя Татарстана, чьи родственники оказались в числе пострадавших. Симптомы отравления проявились у 40 отдыхающих из России.

После этого санитарные власти Хургады приняли решение на два дня закрыть отель в связи с инцидентом, произошедшим с российскими туристами.