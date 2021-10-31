Цена типичного завтрака выросла до рекордного уровня за 10 лет

Стоимость типичного завтрака достигла максимума за 10 лет и это еще не предел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суммарная стоимость продуктов, входящих в типичный завтрак, увеличилась почти на две трети и достигла рекордного уровня за 10 лет, сообщает Financial Times.

Издание пришло к таким выводам, основываясь на критериях "индикатора завтрака", который основывается на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес. Только с 2019 года он увеличился на 63%, констатировали журналисты.

Крупнейшие пищевые компании утверждают, что рост стоимости связан с необходимостью получать прибыль. Более того, вскоре ожидается дальнейшее подорожание продукции. Опрошенные FT аналитики согласны с такой оценкой.

По их словам, на ситуацию со стоимостью продуктов влияют несколько факторов, и один из них – это высокий спрос.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что правительство России наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен.

Представитель Кремля отметил, что российские власти постоянно мониторят цены на продовольствие, однако есть еще инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура.