Путин заявил, что температура в России растет быстрее общемировой

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Температура в России растет быстрее общемировой, заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 31 октября, на саммите "Большой двадцатки", который проходит в Риме.

Российский лидер отметил, что только за последние 10 лет температура в Российской Федерации выросла более, чем на половину градуса.

"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более, чем в 2,5 раза, - констатировал российский лидер. - За 10 лет она увеличилась более, чем на полградуса".

Напомним, саммит "Большой двадцатки" проходит в итальянской столице в период 30–31 октября. Владимир Путин принимает в нем в формате видеоконференции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в своем предыдущем выступлении на полях саммита G20 российский лидер больше всего внимания уделил экономике. Путин ненавязчиво раскритиковал антикризисные меры стран большой двадцатки.