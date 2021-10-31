Путин назвал Россию одним из лидеров глобальной декарбонизации

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия, по оценкам экспертов, является одним из лидеров глобальной декарбонизации, заявил российский лидер Владимир Путин в воскресенье, 31 октября, на саммите G20, который проходит в столице Италии.

Президент России уточнил, что доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а если учитывать использование газа, то эта цифра составляет 86%.

"По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации, - констатировал глава государства. - За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах семерки".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России отметил, что в Российской Федерации среднегодовая температура растет быстрее, чем общемировая. По его словам, только за 10 лет в стране потеплело сильнее, чем на полградуса.