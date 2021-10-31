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Политика31 октября 2021 14:44

Путин предложил составить международный рейтинг экологических проектов по влиянию на снижение парниковых газов

Это позволит сосредоточить усилия на наиболее эффективных проектах
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите "Большой двадцатки" в Риме предложил составить международный рейтинг экологических проектов.

Российский лидер уточнил, что проекты в списке должны располагаться по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар.

"По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар", - заявил глава государства в воскресенье, 31 октября.

По его словам, это позволит сосредоточить усилия на наиболее эффективных проектах.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин назвал Россию одним из лидеров глобальной декарбонизации. Так, за 20 лет углеродная интенсивность экономики страны ежегодно снижалась в среднем на 2,7%.