Чавушоглу призвал не ассоциировать с Турцией украинские беспилотники Bayraktar Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны, приобретающие вооружение у других государств, не упоминать производителя. В том числе он указал на то, что Киев не должен ассоциировать оружие, поставленное Анкарой, с его страной.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким», - сказал глава МИД Турции в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам дипломата, хотя оружие и было произведено в Турции, но после покупки оно принадлежит Украине, которая также «должна перестать использовать название» страны производителя.

«Турцию не за что винить в этой ситуации. В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию», - заявил турецкий министр, комментируя использование Украиной турецких дронов в Донбассе.

Напомним, ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. В результате операции была уничтожена пушку противника. Это стало первым случаем применения купленной у Турции техники. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Bayraktar не говорит о наступлении со стороны ВСУ, а является ответом на действия противника.

В МИД Франции выразили озабоченность применением Украиной беспилотников в Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что сигналы о применении Bayraktar должны заставить задуматься всех тех, кто «потакает капризным требованиям Украины о ее скорейшем принятии в НАТО».