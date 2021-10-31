В Токио мужчина с ножом ранил 15 человек в поезде

15 человек пострадали при нападении мужчины с ножом в поезде в Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 31 октября, мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в городе Тёфу, префектура Токио, на одной из линий железнодорожной компании Keio.

Как передает телеканал NHK, у станции дежурят шесть автомобилей скорой помощи, а один из пострадавших «без признаков жизни». Сообщается, что полиция Токио задержала мужчину на месте происшествия.

По данным агентства Kyodo, мужчина также разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. В результате несколько сидений обгорели. При нападении пострадали не менее 15 человек.

Согласно предварительной информации, в вагоне была распрыскана соляная кислота.

Сообщается, что при задержании мужчина не оказывал сопротивления. Движение на линии, где произошло нападение, на данный момент полностью остановлено.

Напомним, в августе мужчина с ножом также напал на пассажиров поезда в Токио. Позже выяснилось, что злоумышленник также пытался устроить в вагоне пожар – он разлил там подсолнечное масло и попытался его поджечь. В результате атаки пострадали не менее десяти человек: одни получили ножевые ранения, другие – травмы и ушибы в давке.