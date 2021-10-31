Концентрацию "Спутника V" для вакцинации детей уменьшат в 5-10 раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концентрация вакцины от коронавирусной инфекции препарата «Спутник V» будет снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Такое заявление сделал заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Подобрали дозу классического "Спутника V", которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза - исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы "Спутник V" разведен уже 10 раз», - заявил специалист в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин описал, какой будет вакцина от коронавирусной инфекции для подростков. По его словам, данный препарат близок по составу к «Спутнику V», и оптимизирован под возраст для минимальных побочных эффектов.