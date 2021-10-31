В США заявили, что в возникновении газового кризиса в Европе нельзя винить только Россию Фото: REUTERS

В возникновении газового кризиса в Европе нельзя винить одну только Россию. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Стефен Сестанович.

«Многие эксперты отмечают, что Россия сама всячески пытается увеличить объем добычи (и поддерживать на необходимом уровне собственные запасы)», - написал он в своей статье для портала Council on Foreign Relations.

Сестанович отмечает влияние на ситуацию с газом в Европе большого количества глобальных, региональных и локальных факторов одновременно.

Тем не менее американский профессор заявляет, что Москва готова пользоваться уязвимостями своих торговых партнеров. По его словам, это доказывают предыдущие споры по газу с Украиной и Эстонией, а также «увязка поставок с сертификацией» трубопровода «Северный поток – 2».

Согласно прогнозам Сестановича, в результате кризиса в Европе могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере, а также планы по инвестициям в собственную добычу голубого топлива.

Напомним, ранее стоимость газа в Европе несколько недель подряд обновляла исторический максимум. Рекорд был достигнут 6 октября 2021 года, когда голубое топливо подорожало до 1937 долларов за тысячу кубометров, однако позже газ начал терять в цене. В пятницу, 29 октября, стоимость голубого топлива упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с 17 сентября.