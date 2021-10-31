Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе победил на выборах с 55,6% голосов Фото: Дарья АСЛАМОВА

Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе победил во втором туре муниципальных выборов, набрав 55,6% голосов. Об этом сообщили в воскресенье, 31 октября, сообщили в Центральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней со 100% участков.

Конкурент от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия получил 44,4% голосов избирателей. Таким образом, Каха Каладзе станет первым мэром Тбилиси, избранным на второй срок.

По данным ЦИК после подсчета 100% избирательных участков, кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» победили и в других четырех крупных городах Грузии. Так, в Батуми победу одержал Арчил Чиковани, который набрал 51%, в Поти - Бека Вачарадзе (57,4%), в Кутаиси - Иосиф Хахалеишвили (51,6%), в Рустави - Нино Лацабидзе, набравшая 53,7% голосов.

Кроме того, кандидаты от правящей партии победили и в 14 небольших грузинских городах. Единственным городом, где мэром был избран кандидат от оппозиционный партии стала Цаленджиха, где победил Георгий Харчилава от «Единого национального движения», набравший 51,1%.

Напомним, жители Грузии в субботу, 30 октября, выбирали мэров 20 муниципалитетов. Граждане голосовали и за депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.