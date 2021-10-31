В Минпросвещения РФ объяснили закрытие приема в колледжи по 43 профессиям актуализацией программ Фото: Мария ЛЕНЦ

Прекращение приема в колледжи и техникумы России по 43 профессиям предусматривает перераспределение специальных компетенций в другие программы подготовки. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщили на сайте Министерства просвещения РФ.

«Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий», - сообщил глава Департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпросвещения Виктор Неумывакин, подчеркнув, что 43 вышеупомянутые специальности давно нет спроса, как на рынке труда, так и от самих абитуриентов.

По его словам, знания и навыки, заложенные в эти программы, «не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ среднего профессионального образования».

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство просвещения РФ разработало проект приказа о прекращении приема в колледжи и техникумы по 43 специальностям с 31 декабря 2021 года. В ведомстве отметили, что прекращение приема по данным профессиям позволит привести систему подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка труда.