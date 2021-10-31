Экс-главком НАТО назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент США Владимир Путин предстает умным тактиком на фоне попыток Североатлантического альянса сфокусироваться на Китае. Такое мнение высказал адмирал ВМС США в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис.

«Путин - умный тактик с большим аппетитом к риску», - приводит Bloomberg слова адмирала.

Ставридис считает, что китайскую угрозу невозможно рассматривать без учета роли Москвы. Он указывает на то, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин наращивают всестороннее сотрудничество, а страны проводят совместные военно-морские учения не только в северной части Тихого океана, но также в Атлантике и Балтийском море.

Экс-главком НАТО подчёркивает, что, несмотря на недиверсифицированную экономику и сокращение численности населения, Россия по-прежнему обладает нескончаемым ядерным арсеналом, поэтому НАТО не имеет возможности не обращать внимания на Москву.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Центральное разведывательное управление США собирается создать в своей структуре специальный центр по противодействию угрозам, исходящим от Китая.