Экс-генпрокурор Украины предложил Зеленскому покинуть пост, ради спасения страны

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский может спасти незалежную от «шантажа Кремля» только, если публично признается в грехах и покинет должность главы государства. Такое мнение высказал бывший генпрокурор Юрий Луценко.

«Энергетическая катастрофа непутевого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда», - перечислил он прегрешения украинского лидера в статье для интернет-издания «Украинская правда».

Луценко заявил, что России выгоднее видеть на посту украинского лидера слабого президента с небезупречной репутацией для того, чтобы иметь возможность шантажировать его. Кроме того, он вспомнил про офшорный скандал, который, по словам бывшего генкпрокурора, подрывает поддержку Зеленского на Западе.

Экс-генпрокурор предложил, как он считает, единственный план спасения незалежой, согласной которому Зеленский должен во всем сознаться, что добьет его рейтинг, после чего пройдут досрочные выборы в Верховную раду и будет создано новое правительство, подотчетное парламенту - для «защиты и строительства страны через кровь, слезы и пот».