TAC: США необходимо отказаться от навязывания ценностей для сближения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону нужно отказаться от навязывания ценностей во внешней политике, если он желает сблизиться с Москвой. Об этом пишет Майк Мидоукрофт в статье для The American Conservative.

«Внешняя политика США не перестанет восприниматься в России как угроза, причем неважно, насколько мы снизим нашу военную активность в Европе», - отметил он, призывая прекратить «крестовый поход в защиту либерализма».

Журналист считает, что на Россию невозможно повлиять «материальными способами», такими как экономическое воздействие или военное давление. Он предлагает изменить саму суть поведения Вашингтона на международной арене. По словам автора, на сегодняшний день США не терпят никаких отклонений от либеральных догм, пытаясь изменить остальные страны под стать собственный образец.

«Россия испытала на себе и коммунизм, и либерализм, и ей не понравилось ни то, ни другое. Мы должны найти в себе силы отставить в сторону наш универсализм и найти то, что сближает нас с другими полюсами цивилизации», - пишет журналист.

Кроме того, Мидоукрофт назвал цель такого сближения. Как он считает, Москва необходима Вашингтону для эффективного противодействия Пекину. По его мнению, для этого Россия должна воспринимать Китай более важным соперником, чем США.

Напомним, накануне адмирал ВМС США в отставке и бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что президент США Владимир Путин предстает умным тактиком на фоне попыток Североатлантического альянса сфокусироваться на Китае.