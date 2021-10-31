12 человек погибло во время демонстрации на антивоенном митинге в Судане Фото: REUTERS

Число жертв среди участников акции «Демонстрация миллионов» в Судане составляет по меньшей мере 12 человек. Об этом говорится в сообщении Центрального комитета врачей страны.

«Число погибших среди демонстрантов, выступивших против захвата власти военными, возросло до 12»,- написано в коммюнике.

Днем ранее, 30 октября, в столице Судана, в пригороде Хартума в ряде городов прошли массовые акции под названием «Демонстрация миллионов 30 октября». В субботу Центральный комитет врачей Судана сообщил о гибли трех демонстрантов и более 110 раненых в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Полиция страны опровергла сообщения о применении оружия против граждан.

Напомним, по меньшей мере 140 человек пострадали семь погибли в Судане в результате стрельбы по демонстрантам, которые выступают против ареста премьера и других членов правительства страны 25 октября.