Бизнес сможет платить административные штрафы со скидкой по новому КоАП РФ Фото: Иван ВИСЛОВ

Новый КоАП РФ позволит платить административные штрафы со скидкой не только гражданам, но и бизнесу. Об этом рассказал советник министра юстиции России Дмитрий Коротков.

Советник министра отметил, что в новом КоАП к лицам, совершившим административные правонарушения, не относящиеся к грубым, будет «применяться более мягкий режим ответственности», среди которых «обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение», а также «возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного». Кроме того, будет возможность уплатить административный штрафа в одной трети от минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события правонарушения и свою виновность.

При назначении административного штрафа будет учитываться финансовое и имущественное положение юридических лиц, которые являются субъектами малого бизнеса. «Такое правило распространит свое действие на более чем 2 млн организаций малого бизнеса», - приводит «Российская газета» слова советника министра.

Коротков также сообщил, что вводится запрет на суммирование штрафов при одновременном выявлении ряда однородных правонарушений.

Существующий порядок назначения наказаний и привлечения к административной ответственности сохранится только в отношении правонарушений, которые относятся к грубым, а за негрубые правонарушения будут применяться пониженные санкции.

Напомним, ранее автолюбителям рассказали, какие штрафы в новом КоАП можно будет оплатить со скидкой.