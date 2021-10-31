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Общество31 октября 2021 18:46

Эксперты по кибербезопасности дали пять советов, как обезопасить свой компьютер при работе на удаленке

Стоит избегать общественного Wi-Fi, а еще внимательно следить за работой устройства
Елена АКИМОВА
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Эксперты по кибербезопасности дали пять советов, как обезопасить свой компьютер при работе на удаленке

Эксперты по кибербезопасности дали пять советов, как обезопасить свой компьютер при работе на удаленке

Фото: Иван МАКЕЕВ

За время пандемии удаленка прочно вошла в нашу жизнь и те, кто раньше даже не задумывался о работе из дома, теперь не мыслят, как вернутся в офис.

Этот формат работы, безусловно, удобный, но у него есть свои минусы. При работе с домашнего компьютера шанс быть атакованным хакерами возрастает.

Эксперты по кибербезопасности дали пять советов, которые помогут защитить компьютер на удаленке.

Правило первое: не терять бдительность

Нужно помнить, что в интернете человека подстерегает множество опасностей. Нельзя скачивать программы из неофициальных источников. Вирус может проникнуть в ПК при подключении внешних носителей, включая домашний принтер.

Не стоит забывать и о фишинге – кибератаках с помощью электронных писем, содержащих вредоносные ссылки.

В последнее время злоумышленники стали отправлять письма с просьбами о помощи или «полезными» ссылками со взломанных ящиков знакомых жертвы.

По оценке экспертов, каждый месяц появляется от 6 до 18 миллионов разновидностей вирусов, пишет Profile.Ru.

Нельзя приостанавливать работу антивируса и отключать брандмауэр. А еще вовремя обновлять ПО компьютера и роутер, поскольку протоколы защиты в них устаревают. Правило второе: защититься на аппаратном уровне.

Нынешние вирусы первым делом отключают все программы, которые могут им помешать.

Правило второе: актуальность техники

Нужно следить за актуальностью используемой техники и регулярно ее обновлять. Ведь чем раньше было впущено устройство, тем больше у хакеров было времени, чтобы найти брешь в его защите.

Компьютеры «с пробегом» априори менее надежны, чем современные машины, способные противостоять ранее неизвестным угрозам.

Правило третье: настроить многофакторную аутентификацию

Сегодня пары логин–пароль недостаточно, чтобы защитить информацию. Следует выбирать многофакторную аутентификацию, то есть подтверждение входа по нескольким признакам.

Это позволит не только защитить устройство, но и в случае его потери, злоумышленник не сможет зайти в систему.

Правило четвертое: обеспечить приватность в общественном месте

Если предстоит работать в коворкинге, стоит выбрать место, где минимум людей сможет видеть экран вашего ноутбука. Ведь порой даже безобидная информация, которая оказалась в руках хакера, может быть использована против собственника устройства.

В сфере кибербезопасности даже используется специальный термин – визуальный хакинг.

Еще один минус работы в общественных местах – необходимость подключаться к открытой Wi-Fi точке.

Специалисты советуют избегать открытых сетей. Надежнее пользоваться мобильным интернетом, тем более что ноутбуки с поддержкой сим-карты стали рыночным стандартом.

Если же подключение к публичному Wi-Fi неминуем, стоит обратиться к VPN-сервисам: за счет смены IP-адреса создается зашифрованное соединение, скрывающее интернет-трафик от посторонних глаз.

Стоит также проверять наличие символов «https://» в адресной строке браузера. Использование протокола HTTPS не позволит перехватить данные, которыми пользователь обменивается с сервером сайта.

Стоит также обращать внимание на название сайтов, которые посещаете. Порой фишинговые страницы маскируются под реальные с минимум перемен. В адресной строке может быть изменен всего один символ.

Пятое правило: решить вопрос с веб-камерой

Про то, что злоумышленники научились подсматривать за жертвой через веб-камеру- известно давно.

Собранная информация используется по-разному: для шантажа, фишинга, сложносочиненных атак с помощью методов социальной инженерии.

Эксперты советуют не рассчитывать всецело на скотч или пластырь, которыми любят решать эту проблему в народе. Часто такой метод наносит вред качеству изображения. В будущем на линзе камеры могут остаться следы, что приведет к дефектам изображения.

Антивирус может блокировать доступ к веб-камере, а если доверия программе нет, то можно воспользоваться специальными шторками для камеры. Этот аксессуар продается в специализированных магазинах.