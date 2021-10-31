ЕС и США договорились приостановить действия пошлин на алюминий и сталь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что достигла такой договоренности с американским президентом Джо Байденом.

«Я рада сообщить, что Еврокомиссия также предложит приостановить действие пошлин, которые мы вводили», заявила глава Еврокомиссии на совместной пресс-конференции с американским лидером.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия, ведущая дела во Всемирной торговой организации (ВТО) от имени Европейского союза, приостановит разбирательство с Вашингтоном по пошлинам на сталь и алюминий.

Байден, в свою очередь, отметил, что США и Евросоюз обязались заключить соглашение по торговле сталью и алюминием на углеродной основе.

Кроме того, лидеры стран G20 по итогам саммита в Риме приняли коммюнике, в котором говорится о необходимости принятия мер для ограничения роста глобального потепления и достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине текущего века.

Напомним, тарифы на сталь и алюминий были введены в 2018 году при администрации бывшего президента США Дональда Трампа, что положило начало торговому противостоянию Евросоюза и США.