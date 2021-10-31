Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятеро российских туристов, пострадавших дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в населенном пункте Серик (провинция Анталья), выписаны из больниц. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Анталье.

Как передает РИА Новости, в диппредставительстве сообщают, что четверо россиян остаются под наблюдением врачей.

Напомним, ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что в результате аварии с автобусом, перевозившим в аэропорт группу из 12 российских туристов, пострадали девять россиян. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и пересек разделительную линию, в результате чего автобус перевернулся, выскочив на встречную полосу. Водитель автобуса задержан до выяснения обстоятельств произошедшего.

Генеральное консульство России находится в контакте с управлением безопасности, представителями туроператора, медучреждений и страховой компании.