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Происшествия31 октября 2021 19:14

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны

Четверо российских туристов остаются под наблюдением врачей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, выписаны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятеро российских туристов, пострадавших дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса в населенном пункте Серик (провинция Анталья), выписаны из больниц. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Анталье.

Как передает РИА Новости, в диппредставительстве сообщают, что четверо россиян остаются под наблюдением врачей.

Напомним, ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что в результате аварии с автобусом, перевозившим в аэропорт группу из 12 российских туристов, пострадали девять россиян. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и пересек разделительную линию, в результате чего автобус перевернулся, выскочив на встречную полосу. Водитель автобуса задержан до выяснения обстоятельств произошедшего.

Генеральное консульство России находится в контакте с управлением безопасности, представителями туроператора, медучреждений и страховой компании.