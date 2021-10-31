Назван мотив мужчины, который напал с ножом на пассажиров в поезде в Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 31 октября, 24-летний мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в городе Тёфу, префектура Токио, на одной из линий железнодорожной компании Keio

Как писал сайт kp.ru, мужчина начал размахивать ножом, а также попытался устроить пожар в вагоне поезда. Нападавший разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. В результате обгорели несколько сидений поезда.

Полиция Токио задержала мужчину на месте происшествия. При этом, нападавший не оказывал сопротивления при задержании. Задержанный объяснил свои действия тем, что хотел быть приговоренным к смертной казни.

«Я хотел убить человека и быть приговоренным к смертной казни . Я подумал, что если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти», – приводит Kyodo News показания задержанного Кеты Хаттори.

По последним данным, в результате нападения пострадали по меньшей мере 17 пассажиров.