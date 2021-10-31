Лавров: НАТО не желает никакого взаимодействия с Россией

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Североатлантический альянс демонстрирует нежелание вести диалог с Москвой. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров после саммита «Большой двадцатки» в воскресенье, 31 октября.

«У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, появились ли сигналы со стороны Североатлантического альянса о необходимости налаживать диалог с Россией.

По словам Лаврова, еще при наличии в альянсе российских представителей и работы Совета Россия - НАТО, НАТО хотела «только учить нас жизни, требуя каждый раз: "Давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину"». Как отметил глава МИД РФ, весь их интерес был только в «нагнетании пропаганды» и в «оказании давления» на Москву.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также прокомментировал отправку американского ракетного эсминца в Черное море, отметив, что Россия готова обеспечить там безопасность. При этом глава МИД РФ отметил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире.