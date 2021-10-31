Найдены родители брошенного в метро Москвы ребенка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы нашли родителей брошенного в московском метро ребенка.

Как писал сайт kp.ru, днем в воскресенье, 31 октября, на Арбатско-Покровскую линию московского метро зашел мужчина с коляской. Проехав пару станций, отец вышел из поезда без ребенка. На станции «Курская» пассажиры поняли, что коляску никто не держит, после чего выкатили на платформу, и нашли полицию.

Спустя три часа мужчина сам появился на пороге поста полиции в метро. Отец признался, что был пьян, а выбрасывать своего сына и подвергать опасности не хотел. Однако данные слова еще предстоит проверить.

Позже стало известно, что нашли мать брошенного в метро ребенка, и ее пригласили в полицию, где вернут сына. «Сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение матери ребенка. Она приглашена в отделение полиции. После получения объяснений ей отдадут ребенка», - приводит РИА Новости сообщение, сделанное в пресс-службе столичного главка МВД.