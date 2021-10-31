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Политика31 октября 2021 20:55

Лавров назвал позитивными результаты саммита G20

По словам главы МИД РФ, основным итогом саммита G20 признание невостребованности односторонних подходов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, необходимы коллективные решения, в том числе, в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Такое заявление в воскресенье, 31 октября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги саммита «Большой двадцатки» в Риме.

«Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита - не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, - заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными», - заявил глава МИД РФ.

Лавров также сообщил, что подавляющее большинство участников саммита высказались за то, чтобы G20 подавала пример в поиске коллективных решений для обеспечения баланса интересов как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так и в энергобезопасности.

Глава российского внешнеполитического ведомства в целом оценил результаты саммита как «очень позитивные». «Основные тенденции, которые, я считаю, мы должны всячески поддерживать, заключаются в стремлении к коллективной работе. Мы всегда за это выступаем», - отметил он.