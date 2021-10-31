Врач Мясников посоветовал людям старше 60 лет вводить три дозы вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний, лучше вводить три дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Такой совет дал врач и телеведущий Александр Мясников.

Для примера эксперт привел вакцину «Спутник V», а в качестве третьей дозы, которую надо давать пациенту через полгода, - «Спутник Лайт».

По словам специалиста, после вакцинации в организме таких пациентов очень быстро снижается количество антител, в связи с этим иммунного ответа может быть недостаточно для противостояния вирусу. «Если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью, то они будут достаточно защищены», - приводит его слова «URA.RU».

Мясников также назвал важным внести ревакцинацию в общие рекомендации для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проводить ревакцинацию от коронавирусной инфекции лучше всего через полгода после полной вакцинации. По его словам, если привиться снова раньше, вреда это не причинит, однако и особой пользы тоже.