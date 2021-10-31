Женщина родила дочь с «синдромом Бенджамина Баттона» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Южной Африке у 20-летняя девушка родила дочь с «синдромом Бенджамина Баттона» - прогерией, при которой организм человека преждевременно стареет.

Как передает издание The Sun, девочка появился на свет в конце августа текущего года. Новорожденная появилась на свет с морщинистой кожей и деформированными руками. Врачи диагностировали ей синдром Гетчинсона - Гилфорда, что является исключительно редким генетическим заболеванием детей с клиническими чертами преждевременного старения, а также его называют «болезнью Бенджамина Баттона» в честь персонажа знаменитого фильма. С такой патологией рождается один из восьми миллионов младенцев.

Сообщается, что девушку доставили в больницу только после родов. «Там нам сказали, что она инвалид. Во время ее рождения я заметила, что с ней было что-то странное. Она не плакала и дышала ребрами», — рассказала бабушка новорожденной.

Уточняется, что дети синдром Гетчинсона - Гилфорда чаще всего умирают от атеросклероза в возрасте 14 с половиной лет. На сегодняшний день в мире насчитывается 132 ребенка с таким диагнозом.