Эрдоган не верит в возможность создания общей армии Евросоюза

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме заявил, что не верит в возможность создания в Европейском союзе собственной армии.

«Это не тот проект, который возможен. Это невозможно», - заявил турецкий лидер, отвечая на вопрос о дискуссиях относительно создания собственной армии Евросоюза.

Напомним, еще в 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон призывал своих партнеров по Европейскому Союзу объединить усилия в сфере «разведки, военного планирования и действий по поддержке текущих военных операций» для дальнейшей интеграции европейских стран в области обороны. Тем не менее уже тогда нашлись страны, такие как Швеция, которые были настроены скептически.

Как писал сайт kp.ru, накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против общий армии Европейского союза, о которой заговорили лидеры стран-членов союза. По его мнению, такое вооруженное объединение представляет опасность, поскольку способно разобщить европейские страны и навредить Североатлантическому альянсу.