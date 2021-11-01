Новые высокотехнологичные производства появятся на территории бывшей промзоны Южное Очаково

Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице опубликованы проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны Южное Очаково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь двух участков бывшей промзоны Южное Очаково, подлежащих комплексному развитию, составит 26 гектаров, - отметил заммэра. - В их редевелопмент инвестор вложит почти 125 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 16 миллиардов рублей. Здесь планируется создание новых производств, которые дадут городу почти 11 тысяч новых рабочих мест».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, всего в промзоне Южное Очаково появится почти 560 тысяч квадратных метров недвижимости.

«На этих территориях будет активно развиваться промышленная деятельность, - сказал глава ведомства. - Высокотехнологичные производства займут порядка 245 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка, к примеру, офисы, деловые и торговые центры, - почти 315 тысяч квадратных метров».

Напомним, комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.