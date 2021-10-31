Макрон призвал Британию к соблюдению соглашения по Brexit

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Париж будет вынуждена принять новые меры, если Лондон не станет соблюдать соглашения с Европейским союзом по Brexit. Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон, который вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном провел переговоры на фоне обостренной ситуации вокруг прав на ловлю рыбы в британских водах после выхода страны из объединения.

«Мяч - на британском поле. Если британцы не предпримут никаких движений, ответные меры будут введены в действие 2 ноября, так как это фактически означает, что они отказались от наших предложений», - заявил французский лидер на пресс-конференции в Риме, выразив надежду на то, что «положительный ответ поступит уже завтра».

Разногласия Парижа и Лондона идут из-за лицензий на рыбную ловлю, при этом Макрон отметил, что Франция не желает эскалации по этому вопросу, но предупредил, что власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Великобритания откажется менять свою позицию.

В сентябре Великобритания отказала десяткам французских судов в разрешении на рыбную ловлю, Париж заявил, что это нарушает условия соглашения по выходу из Евросоюза. Франция в свою очередь задержала британский траулер Cornelis Gert Jan, отметив, что у него не было лицензии на рыболовный промысел, а одно британское судно уже было оштрафовано.