В Москве батюшка с помощью сигнального пистолета прогнал пристающего к прихожанам человека Фото: Александр ДЫБИН

В воскресенье, 31 октября, батюшка при помощи сигнального пистолета прогнал мужчину, который приставал к прихожанам около церкви на улице Генерала Белобородова в Москве.

«Сегодня днем мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя», - приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия. В ведомстве сообщили, что в полицию поступило сообщение о подозрительном человеке, который вел себя вызывающе и приставал к гражданам, и скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из граждан, с целью пресечения хулиганских действий дебошира, произвел выстрел из сигнального пистолета в воздух, после чего тот скрылся», - заявили в ведомстве, где отметили, что пострадавших нет.

На данный момент правоохранительные органы ведут розыск правонарушителя, по факту происшествия проводится проверка.