NYT: Белый дом передал Кремлю имена киберпреступников Фото: REUTERS

Белый дом и Кремль проводят переговоры по кибербезопасности, в ходе которых Вашингтон передал Москве имена преступников, якобы орудующих с территории страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Как говорится в сообщении на сайте издания, советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер ранее участвовала в серии необъявленных виртуальных встреч со своим коллегой из Кремля.

Отмечается, что несколько недель назад после споров внутри разведки о том, сколько информации раскрывать, Вашингтон выдал Москве имена и другие детали о нескольких хакерах, которые «активно устраивают атаки на США».

«Один чиновник сказал, что США рассчитывают увидеть, чтобы по результатам переданной информации были произведены аресты, в качестве теста, серьезно ли Путин говорил о том, что будет помогать борьбе с киребпреступлениями и вымогательствами», - говорится в сообщении, где эти переговоры называют глубочайшими за последние годы «идущие переговоры по контролю над вооружениями».

Напомним, накануне Белый дом заявил, что США рассчитывают на продолжение диалога с Россией по кибербезопасности. Вашингтон заявил, что надеется на достижение конкретных результатов в данной сфере.