Эрдоган заявил о позитивном подходе Байдена к поставкам Турции истребителей F-16

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки» в Риме увидел его позитивный подход по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

«Есть деньги, которые мы должны получить за F-35. На повестку вышла тема с F-16 - новые самолёты или их модернизация. Мы увидели позитивный подход у Байдена к этому вопросу», - заявил Эрдоган, отметив, что главы Минобороны двух стран «ведут этот процесс».

Эрдоган ранее заявил, что Вашингтон предложил Анкаре купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.

Напомним, ранее США потребовали от Турции отказаться от закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.и приобрести американские комплексы Patriot, пригрозив Анкаре ограничительными мерами, а также отменой продажи истребителей F-35, тем не менее, турецкая сторона не пошла на уступки, продолжив переговоры с Москвой о дополнительной партии российских ЗРК.