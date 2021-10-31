Мужчина прогулял работу из-за жены, которая не постирала ему носки

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В британском городе Бристоль мужчина нашел необычный способ не идти на работу. Предлогом для его отсутствия на рабочем месте стали носки, чистые пары которых закончились. Об этом случае пишет The Mirror.

Этот инцидент получил широкую огласку в соцсетях после того, как начальник опубликовал в Twitter скрин сообщения, где его сотрудник жалуется на жену, которая не постирала ему носки и теперь у мужчине не в чем идти.

Также британец в свое оправдание сказал руководству, что не может пойти на работу в обуви на босую ногу, поскольку в его ботинках "большие дыры".

Работодатель же признался, что без раздумий уволил бы непутевого работника, если бы на его месте был кто-то другой. В комментариях к посту пользователи соцсети оценили неоднозначное решением мужчины не идти на работу из-за отсутствия чистых носков.

- Разве он не мог купить носки по дороге на работу?, - удивился один из комментаторов. Другой же задался вопросом, почему работник просто не надел грязные носки.

Также среди читателей появилось мнение, что начальнику следовало бы предложить этому мужчине чистые носки и посмотреть на его реакцию.