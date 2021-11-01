Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на поддержку творческих проектов в 2022 году

На поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий выделяется 4 миллиарда рублей. Фото предоставлено Президентским фондом культурных инициатив.

Президентский фонд культурных инициатив 1 ноября объявил о начале приема заявок на грантовый конкурс 2022 года. На поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий выделяется 4 миллиарда рублей. Заявки принимаются через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив (фондкультурныхинициатив.рф). Участвовать в конкурсе могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 20 января 2022 года.

Участники конкурса могут представить свои проекты пор одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, первый конкурс прошел в условиях высокой конкуренции. Его призовой фонд составлял 3 миллиарда рублей. Бюджет второго грантового конкурса был увеличен на 1 миллиард рублей.

- Первый конкурс прошел в условиях высокой конкуренции, вызвав большой интерес среди творческих сообществ. Мы проанализировали заявки «первой волны», большому количеству творческих команд не хватило до победы нескольких баллов. Призываю авторов таких идей обязательно доработать свои проекты и направить их на новый конкурс, - отметил Роман Карманов. - Мы принимаем заявки до 20 января включительно, время на подготовку есть, но советую не затягивать с детальной проработкой бюджета, запросом партнерских писем и поиском софинансирования, если это предусмотрено в вашем проекте. Фонд открыт для наших заявителей, работает контактный центр, мы стараемся отвечать на все вопросы участников в социальных сетях и по электронной почте.

Отбор заявок проводится конкурсным жюри. Каждый проект будут рассматривать сразу несколько экспертов. Как и в первом конкурсе, экспертный совет снова возглавил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

- Первый конкурс вызвал большой интерес, ожидаем, что и начавшийся сегодня конкурс пройдет с не меньшим откликом от представителей творческих сфер. Думаю, что заявок будет много, на их подачу у участников конкурса есть 80 дней. За это время мы усилим экспертный блок, проведем дополнительное обучение, - рассказал Игорь Матвиенко. - Отмечу, что мне было приятно видеть активность представителей музыкальной сферы в подаче заявок на конкурс, надеюсь, что и в «новой волне» увижу много проектов от музыкальной индустрии.

Средства Президентского фонда культурных инициатив будут распределены между победителями - авторами самых креативных и значимых для общества проектов. По итогам конкурса 2021 года поддержку фонда получили около полутора тысяч проектов сферы культуры и искусства из 79 регионов России. Некоторые из них уже были реализованы. Например, в октябре в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга». В Новосибирске прошел Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». А в Анадыре открылся V Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». Архангельская область провела Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань». В том же регионе сейчас готовится к открытию V Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open», об участии в котором заявили 98 стран.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив был создан по предложению главы государства Владимира Путина. 21 апреля 2021 года президент России в послании к Федеральному Собранию сообщил, что в нашей стране появится фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая 2021 года Владимир Путин подписал соответствующий указ.