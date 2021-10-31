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В мире31 октября 2021 23:31

СК России завел уголовное дело после обстрелов в Донбассе

В результате обстрелов киевских силовиков четыре населенных пункта остались без света
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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СК России завел уголовное дело после обстрелов в Донбассе

СК России завел уголовное дело после обстрелов в Донбассе

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), а также установить причастных к этому лиц, чтобы в дальнейшем они предстали перед судом, - говорится в сообщении.

Напомним, в результате обстрелов киевских силовиков четыре населенных пункта остались без света.