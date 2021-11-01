Байден назвал неправильным отказ России и Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что решение России, а также Саудовской Аравии и других стран, отказаться от наращивания добычи нефти было неправильным.

- Идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и обратно, неправильная, - сказал американский лидер во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

До этого президент Штатов на пресс-конференции по итогам саммита по климату в Риме заявил, что его разочаровал тот факт, что лидеры стран России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин отсутствовали на встрече.

При этом он отметил, что участникам обсуждения удалось достичь значительного прогресса в обсуждаемых вопросах, подчеркнув при этом, что необходимо прилагать больше усилий.