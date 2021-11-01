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Здоровье1 ноября 2021 2:50

Медведев призвал страны поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей

Источник:kp.ru
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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал страны поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей.

В частности, он считает необходимым признать вакцины от коронавирусной инфекции, произведенные в других государствах.

- Все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведенные в других странах. Но главное - снабдить ООН или ВОЗ достаточным количеством таких препаратов для передачи странам, неспособным закупить их самостоятельно, - говорится в статье Медведева "Шесть уроков одной пандемии", которую опубликовала "Российская газета".