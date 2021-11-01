В России с 1 ноября 2021 начинается прием заявок от бизнеса на "антикризисные" гранты

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 1 ноября 2021 года начинает прием заявок на единовременные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, пострадавших из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Подать заявку можно на сайте ведомства до 15 декабря текущего года, через личный кабинет налогоплательщика или на бумаге по почте.

- Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. С помощью сервисов на сайте ФНС граждане могут самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также сформировать и направить заявление, - сообщается на сайте ФНС.