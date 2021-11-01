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Общество1 ноября 2021 4:49

Глава ФССП: Более 4 миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

При этом он отметил, что ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой
Источник:kp.ru
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В России более 4 миллионов граждан ограничены в праве выезда за пределы страны из-за долгов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов.

- Сейчас в отношении должников действует 4,2 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации, - рассказал представитель ведомства ТАСС.

Также он отметил, что ограничение личных неимущественных прав должников считается довольно действенной мерой. Именно она побуждает должников к исполнению требований исполнительных документов.