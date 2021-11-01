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Общество1 ноября 2021 5:50

В России предложили вдвое повысить штрафы за неуплату электроэнергии

Источник:kp.ru
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В России некоммерческое партнерство "Совет рынка" предложило вдвое увеличить штрафы за неуплату электроэнергии. Об этом заявил глава регулятора Максим Быстров.

По его словам, введение таких санкций хотят распространить на неотключаемых потребителей: предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, в том числе и опасные производства.

- НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юридических лиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч, - сказал Быстров "Известиям".