В России предложили вдвое повысить штрафы за неуплату электроэнергии

В России некоммерческое партнерство "Совет рынка" предложило вдвое увеличить штрафы за неуплату электроэнергии. Об этом заявил глава регулятора Максим Быстров.

По его словам, введение таких санкций хотят распространить на неотключаемых потребителей: предприятия ЖКХ и иные объекты жизнеобеспечения, в том числе и опасные производства.

- НП "Совет рынка" предлагает удвоить административные штрафы для юридических лиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тысяч рублей до 200–400 тысяч, - сказал Быстров "Известиям".