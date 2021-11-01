На Украине Литву и Молдавию обвинили в предательстве из-за покупки энергоресурсов у России

На Украине депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович обвинил Литву и Молдавию в предательстве.

В посте на странице в в Facebook он объяснил свою позицию тем, что эти страны закупают энергоресурсы у России.

Публикацию политик дополнил изображением двух мужчин, один из которых сидит и греется возле печи в форме избирательной урны, а второй, стоя с другой стороны, кладет в нее лист бумаги.

- Молдова и Литва просто сбежали ... предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 миллион кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине, - написал Рабинович.