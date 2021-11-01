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Экономика1 ноября 2021 7:23

Президент Молдавии Санду довольна контрактом на поставку российского газа

Голубое топливо поступит в страну с ноября
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент Молдавии Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду

Фото: REUTERS

Молдавия довольна подписанным контрактом с "Газпромом" на поставку газа, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью газете "Коммерсантъ".

"Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - заявила Санду, уточнив, что газ начнет поступать в страну с ноября.

По ее словам, стоимость газа по новому контракту выше, но она ниже текущей рыночной цены голубого топлива.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начнутся с понедельника, 1 ноября. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила российская компания, где отметили, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях.

Напомним, незадолго до подписания контракта Майя Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что Кишинев хочет получить лучшую цену на газ.