Президент Молдавии Санду довольна контрактом на поставку российского газа

Президент Молдавии Майя Санду Фото: REUTERS

Молдавия довольна подписанным контрактом с "Газпромом" на поставку газа, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью газете "Коммерсантъ".

"Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - заявила Санду, уточнив, что газ начнет поступать в страну с ноября.

По ее словам, стоимость газа по новому контракту выше, но она ниже текущей рыночной цены голубого топлива.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начнутся с понедельника, 1 ноября. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила российская компания, где отметили, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях.

Напомним, незадолго до подписания контракта Майя Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что Кишинев хочет получить лучшую цену на газ.