Поклонская назвала угрозы Киева об экстрадиции "привычной реакцией"

Наталья Поклонская не боится угроз Киева Фото: Олег ЧИРКОВ

Наталья Поклонская считает угрозы Киева об экстрадиции "привычной реакцией" и не боится их, заявила РИА Новости бывший депутат Госдумы, назначенный послом России в Кабо-Верде.

"Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года, я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь, - подчеркнула Поклонская. - Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать".

Она выразила сожаление, что у Генпрокурору и главе МИД Украины "больше нечем заняться".

Напомним, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев "никогда не забудет и никогда не оставит в покое" Поклонскую. По его словам, вопросом экстрадиции экс-депутата Госдумы сейчас занимаются украинские Генпрокуратура, Минюст и МВД.

Наталью Поклонскую назначили послом РФ в Кабо-Верде в середине октября 2021 года. Еще до назначения бывший парламентарий призналась в интервью kp.ru, что ей было бы интересно поработать в этой стране.