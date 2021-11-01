Центробанк отозвал лицензию у банка "Спутник"

Организованная Банком России проверка выявила крупную недостачу наличных денежных средств в "Спутнике" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Спутник", центральный офис которого находится в Самаре. Об этом сообщает сайт Центробанка в понедельник, 1 ноября.

"Агентство по страхованию вкладов", исполняющее функции временной администрации по приказу ЦБ от 9 сентября 2021 года, проверило стоимость активов и обязательств "Спутника". Выводы оказались печальными.

"Проведенная временной администрацией ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств, - уточнил регулятор. - Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела".

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Орбанка.

В приказе Центробанка указано, что Орбанк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц". Кроме того, банк нарушил акты ЦБ в области противодействия "отмывания" доходов и финансированию терроризма.