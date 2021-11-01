Пётр Бирюков: В «Парке Яуза» завершают строительство уникального экоцентра

Фото: mos.ru

На северо-востоке столицы специалисты Комплекса городского хозяйства завершают строительство здания уникального экоцентра по проекту «Парк Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Современный инновационный экоцентр появится в пойме реки Чермянки, в дальнейшем он станет частью создаваемого «Парка Яуза», - отметил заммэра. - Строительство ведется на ранее заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок».

По его словам, в здании прокладывают инженерные коммуникации и занимаются внутренней отделкой помещений.

«В строительстве и оформлении павильона максимально используем природные материалы, в основном, дерево, - уточнил Бирюков. - В зоне кафе сделаем фасадное витражное остекление, чтобы максимально задействовать естественное освещение».

Фото: mos.ru

ЧТО ПОСТРОЯТ

Площадь экоцентра - более 1,2 тысячи квадратных метров. В нем разместятся:

- интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием;

- кинозал для трансляции научно-популярного контента;

- профлаборатория.

Фото: mos.ru

Новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.

Фото: mos.ru

Экспозицию разделят на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и «примерить» ряд других профильных профессий.

«Оснащение центра рассчитано на гостей разного возраста, - сказал Петр Бирюков. - Его можно будет посетить самостоятельно, с аудиогидом или в составе группы с экскурсоводом».

Около экоцентра проведут благоустройство. В планах - создание вертикальной фермы, аптекарского огорода и сенсорного сада.