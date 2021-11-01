Королевство Тонга объявило недельный локдаун из-за первого заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Королевстве Тонга был объявлен общенациональный локдаун после подтверждения первого случая заражения коронавирусной инфекцией в стране.

Как сообщает местный новостной портал Matangi Tonga Online со ссылкой на канцелярию премьер-министра Королевства Тонга Похивы Туионетоа, общенациональный локдаун начнется во вторник, 2 ноября, и продлится до конца воскресенья, 7 ноября.

В указанный период асе внутренние авиарейсы будут отменены, границы регионов страны закрыты, а общественные мероприятия проводиться не будут. Кроме того, будут закрыты предприятия, учреждения и ведомства, за исключением необходимых для жизнеобеспечения граждан.

Напомним, первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией был выявлен в Королевстве Тонга в минувшую пятницу, 29 октября. COVID-19 был обнаружен у одного из 215 пассажиров самолета, прибывшего из города Крайстчерч. Как известно первым заболевшим стал турист из Новой Зеландии, который прививался вакциной Pfizer, а за 72 часа до вылета из страны сдал отрицательный тест на коронавирус.

По данным Минздрава страны, около 300 человек оказались в группе риска после контакта с заразившимся, однако на сегодняшний день медики не обнаружили новых случаев инфицирования.