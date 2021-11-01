Лидер Судана рассказал о создании российской военной базы в стране

Абдель Фаттах аль-Бурхан Фото: REUTERS

Судан намерен придерживаться соглашения о создании российской военной базы в Красном море, но для этого необходимо устранить "некоторые замечания", рассказал РИА Новости суданский лидер, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить, - отметил Фаттах аль-Бурхан. - Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца".

Как ранее писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 года появилась информация, что Судан собирается пересмотреть соглашение с Россией о создании российской военной базы на Красном море.

Напомним, что по соглашению между двумя странами, заключенному в декабре 2020 года, в Судане должен быть создан пункт материально-технического обеспечения флота России. Соглашение должно было действовать в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерение прекратить действие договора.