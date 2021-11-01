Поклонская написала диссертацию об отношениях России и Украины

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Поклонская написала магистерскую диссертацию на тему "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". Об этом новый посол России в Кабо-Верде рассказала РИА Новости.

"Тему выбирала сама. Меня поддержал научный руководитель, - поделилась Поклонская. - Мой выбор связан с тем, что я знаю и люблю Украину и очень хочу нормализации отношений и развития наших стран".

По ее словам, защита работы запланирована на декабрь. Диссертация уже полностью готова и сдана на проверку, уточнила Поклонская.

Напомним, Наталья Поклонская готовилась к работе в дипломатическом ведомстве прежде чем получить назначение на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом бывший депутат Госдумы рассказала kp.ru.

По словам Натальи, за ее плечами стажировка в МИД РФ и курсы в дипломатической академии. Кроме того, Поклонская собрала максимум информации о стране, в которой ей предстоит жить и работать и написала магистерскую диссертацию.